Boville Ernica, la lista “Per Boville” sceglie il candidato sindaco: 579 iscritti al voto, Benvenuto Fabrizi nettamente in testa

DI AUGUSTO D: AMBROGIO. Boville Ernica – Una vera e propria lezione di democrazia partecipata quella andata in scena domenica 1° febbraio 2026 all’interno della lista civica Per Boville, che ha scelto il proprio candidato a sindaco in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera partendo dalla base, dagli iscritti, e non da accordi di vertice.

Sono stati 579 gli iscritti al gruppo Per Boville a prendere parte alla consultazione interna, un numero significativo che testimonia vitalità, interesse e coinvolgimento attivo nella costruzione del progetto politico. Un metodo che ha rimesso al centro gli elettori, chiamati a decidere direttamente chi dovrà guidare la lista nella competizione elettorale.

Dallo scrutinio è emersa una netta affermazione di Benvenuto Fabrizi, che ha raccolto 462 preferenze, distanziando ampiamente gli altri candidati. Più contenuti i consensi ottenuti dagli altri aspiranti: Anna Verrelli ha totalizzato 44 voti, Luana Zili 28, Martina Bocconi 18, Mino Sordilli 17 e Andrea Luffarelli 8 voti.

Il dato politico più rilevante, al di là del risultato finale, resta però il metodo adottato: una scelta condivisa, trasparente e partecipata, che rafforza la legittimazione del candidato e l’identità della lista civica. Un segnale chiaro anche verso l’esterno, in un contesto politico spesso segnato da decisioni calate dall’alto.

Con questa consultazione, Per Boville lancia un messaggio preciso: il percorso verso le amministrative del 2026 parte dal coinvolgimento diretto dei cittadini e dalla valorizzazione della partecipazione democratica, ponendo solide basi per la sfida elettorale che attende il Comune nei prossimi mesi.

Correlati