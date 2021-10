Boville Ernica, la gita a Magic Land chiude le attività estive per i diversamente abili

Il sindaco Enzo Perciballi e l’assessore Anna Verrelli: “Loro sono il nostro miglior esempio di vita”

La gita a Magic Land ha chiuso gli eventi estivi dedicati ai diversamente abili. Nei giorni scorsi una ventina di loro con accompagnatori al seguito hanno trascorso una magnifica giornata in uno dei parchi giochi più belli d’Italia, quello di Valmontone.

“L’evento – spiegano il sindaco Enzo Perciballi e l’assessore ai Servizi sociali Anna Verrelli – ha rappresentato l’ultimo degli appuntamenti che il Comune ha programmato per i nostri concittadini speciali. Nei giorni scorsi hanno raggiunto il parco giochi e, senza alcun timore, hanno partecipato a tutte le attività praticabili. Hanno saputo superare anche qualche piccola paura e si sono immersi totalmente nella magia del luogo dovuta alle tantissime attività di svago accompagnate dalla presenza delle majorettes e dei giocolieri da cui sono rimasti praticamente incantati”.

“Le attività per i diversamente abili organizzate durante il corso dell’estate – concludono il primo cittadino e l’assessore al ramo – hanno riguardato anche due giornate al park club di Frosinone, una al Bosco di Paliano e il campus estivo integrato, dove hanno potuto interagire e socializzare con centinaia di bambini e ragazzi nelle più svariate attività. Anche in questo caso i nostri concittadini più fragili hanno avuto l’opportunità di socializzare e di trascorrere alcune ore in modo differente, fuori dalla routine quotidiana. Un ringraziamento particolare da parte nostra va alla cooperativa Universal Smile e alla presidente Anna Mastrantoni ma soprattutto a loro, i nostri ragazzi. Con il loro sorriso, la loro voglia di vivere e scoprire cose nuove e la loro forza, molto spesso sono il miglior esempio di vita per noi tutti”.

Comunicato stampa del sindaco dott. Enzo Perciballi