Boville Ernica – La consigliera Zili restituisce le deleghe al sindaco: “non ho avuto facoltà di operare liberamente”

“Questa mattina ho riconsegnato ufficialmente al sindaco Enzo Perciballi alcune delle deleghe che mi erano state assegnate con suo decreto del 27 maggio 2023”. Lo dichiara in una nota stampa Luana Zili, consigliera di maggioranza presso il Comune di Boville Ernica.

“Rinuncia alle deleghe ‘cimitero’, ‘cura degli eventi istituzionali e cerimoniali’”. Questo si legge nell’oggetto della missiva che la consigliera Zili ha protocollato all’indirizzo dello stesso primo cittadino Perciballi e del segretario generale dell’Ente, dottor Massimiliano Fulli. E prosegue: “La sottoscritta, eletta consigliera comunale nel 2023, rimette le deleghe in oggetto, conferite dalla S.V. con decreto Prot. N. 5891/P del 27 maggio 2023”.

La motivazione: “Giungo a questa decisione in quanto non ho avuto la facoltà di operare liberamente nell’ambito delle stesse per cui, di fatto, non le ho mai esercitate. È mio intento, comunque, confermare il mio impegno come consigliere comunale e portare avanti le restanti deleghe attribuitemi: Piccole Attività Commerciali, Arredo Urbano, Piazze Luoghi di Aggregazione, Gemellaggi”.

“Ho scelto di mettermi in gioco per essere al servizio dei cittadini – è il commento a margine della consigliera Zili -. In virtù di questo principio e per rispetto dei cittadini che hanno avuto fiducia in me continuerò a impegnarmi per il bene del nostro paese in ossequio al loro mandato”.

COMUNICATO STAMPA