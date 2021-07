Boville Ernica – La biblioteca comunale raddoppia, approvato il progetto definitivo per l’ampliamento

Ampliamento della biblioteca grazie alla ristrutturazione dell’ala al primo piano del Palazzo municipale e all’abbattimento delle barriere architettoniche per la nascita di una vera e propria sala multimediale e di una sala conferenze al passo con le nuove tecnologie di apprendimento. La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo, propedeutico all’inizio dei lavori. Previsto un intervento di oltre 77mila euro.A illustrare nel dettaglio le novità grazie alle quali la Biblioteca comunale diventerà all’avanguardia ci pensano il sindaco Enzo Perciballi e l’assessore alla Cultura Anna Maria Fratarcangeli.“I lavori previsti – spiegano – riguarderanno l’ordinaria manutenzione e il risanamento conservativo dei locali di pertinenza della Biblioteca comunale; il miglioramento dell’accessibilità e fruibilità, in particolare nei confronti di persone con disabilità fisica, sensoriale o cognitiva che avverranno con l’abbattimento delle barriere architettoniche e con altri interventi necessari allo scopo”. Fra le importanti novità ci sono anche “l’adeguamento e l’allestimento di spazi espositivi e laboratori specializzati, come i servizi di accoglienza e informazione, messa in sicurezza, collegamento Wi-Fi, spazi per attività educative, spazi per iniziative di interesse della comunità, incluso il miglioramento delle attrezzature e degli arredi e l’implementazione dei servizi informatici” ma anche “arredi e attrezzature tecniche come tavoli e sedie per bambini, scrivanie, scaffali in legno, una teca in vetro, poltroncine per l’allestimento di una sala conferenze e una nuova fotocopiatrice multifunzione”. E ancora “il potenziamento della rete Wi-Fi, nuovi computer fissi e portatili, pannelli led digitali, videoproiettore con schermo, sistema audio e microfoni, mixer audio, attrezzature e strumenti per attività didattiche dei laboratori”. Inoltre “la biblioteca sarà anche dotata di videosorveglianza e allarme antintrusione a protezione delle apparecchiature. Verranno rafforzati i collegamenti e le piattaforme digitali per potenziare l’offerta digitale. Oltre a un progetto per la musica popolare”.“L’ampliamento e il miglioramento della biblioteca – concludono l’assessore e il primo cittadino – è un altro tassello che si aggiunge alla nostra visione di amministrazione e che vede al primo posto bambini e giovani, visto che sono anche la fetta più cospicua dei fruitori della biblioteca. Siamo dunque orgogliosi di essere riusciti a raggiungere anche questo importante obiettivo”.

COMUNICATO STAMPA