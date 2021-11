Boville Ernica – Interventi nelle scuole, partiti i lavori a Casavitola e San Lucio

Il sindaco Perciballi e gli assessori Fabrizi e Fratarcangeli: “Un progetto da 200mila euro per migliorare gli spazi, recuperare i locali mense e rifare completamente i servizi igienici”.

Iniziati i lavori per la messa in sicurezza e l’adeguamento degli spazi nelle aule. Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo, redatto dall’Ufficio tecnico comunale, che riguarda la scuola materna di San Lucio e la scuola elementare di Casavitola. L’intervento prevede un investimento complessivo di 200mila euro “ottenuti grazie all’attenta e tempestiva progettualità del nostro ufficio tecnico a costo zero” rimarca soddisfatto il sindaco Enzo Perciballi che, insieme all’assessore ai lavori Pubblici Benvenuto Fabrizi e a quello all’Istruzione Anna Maria Fratarcangeli, spiega in cosa consisteranno gli interventi.

“Per quanto riguarda la scuola di Casavitola verrà ampliata la mensa e sono previsti interventi su alcune strutture murarie con lo scopo di eleminare le infiltrazioni di umidità. Inoltre, ci sarà un adeguamento degli spazi alle normative anti-contagio da Covid-19 e altri interventi di recupero e ammodernamento, come per esempio il rifacimento completo di due bagni, con impianti, sanitari nuovi e tinteggiatura. Gli interventi nella scuola di San Lucio, invece (che ha già beneficiato anche di un altro recente finanziamento da 220mila euro con cui sono stati messi a norma gli impianti ed è stato rifatto il tetto) stavolta riguarderanno il recupero dei locali mensa con un vespaio areato, la realizzazione di due bagni (di cui uno per diversamente abili), il risanamento igienico-sanitario volto ad eliminare la presenza di umidità e il rifacimento delle facciate esterne”.

Concludono gli amministratori: “Nei prossimi giorni partiranno anche i lavori nella scuola di Santa Liberata e stanno per essere ultimati quelli nella palestra della media Armellini e nella primaria Di Cosimo. A conferma di quanto questa Amministrazione stia investendo sul futuro dei nostri bambini e ragazzi, grazie a un’attenta programmazione e progettualità, attuate sin dai primi giorni successivi all’insediamento nel giugno 2018”.

