Boville Ernica – Interventi arredo urbano e toponomastica

Nuove panchine sulle terrazze del belvedere e nelle piazze davanti alle chiese su tutto il territorio comunale. Il sindaco Perciballi e l’Amministrazione: “Così valorizziamo il paese, favoriamo la socializzazione e incentiviamo il turismo”

Manutenzione straordinaria, arredo urbano, nuova illuminazione nelle terrazze del centro storico, nuove panchine nei luoghi di aggregazione, nuova segnaletica urbana per la toponomastica. Sono alcuni degli interventi che il Comune di Boville Ernica si appresta ad effettuare con un finanziamento ministeriale ottenuto grazie a un progetto redatto dall’Ufficio tecnico comunale. Continua l’impegno dell’Amministrazione Perciballi verso la rotta tracciata sin dall’inizio, finalizzata a migliorare la qualità e la quantità dei servizi.

“Saranno interessati il centro storico e l’intero territorio comunale – spiegano il sindaco Enzo Perciballi e l’Amministrazione comunale –. L’intento è quello di rivalutare l’utilizzo pedonale degli spazi e accrescere il benessere e la qualità della vita dei cittadini, degli esercenti delle attività commerciali e dei turisti, che rappresentano un importante valore aggiunto per la crescita sociale ed economica del territorio e della comunità”.

LE OPERE

Entra nei dettagli il primo cittadino: “Verranno installate nuove panchine nel centro storico e nelle aree limitrofe e verranno sostituiti diversi pali artistici della pubblica illuminazione nelle terrazze del belvedere fuori porta San Nicola per favorire l’aggregazione, la socializzazione e la curiosità di turisti e visitatori che, così, potranno meglio beneficiare della suggestiva vista panoramica. Verranno installati anche nuovi cartelli per la segnaletica urbana in tutto il territorio (indicazione di strade, piazze, vicoli, largari e località), attualmente mancanti in alcune zone o, in alcuni casi non più conformi alle normative in vigore. Con questi interventi di riqualificazione – conclude il sindaco Perciballi – intendiamo migliorare alcuni importanti luoghi di aggregazione per i cittadini e di frequentazione da parte di turisti e visitatori. Ma vogliamo anche migliorare la sicurezza stradale con la nuova cartellonistica”.

COMUNICATO STAMPA