Boville Ernica, inosservanza al provvedimento del Foglio di Via Obbligatorio: denunciato 22enne

Nella giornata di ieri, in Boville Ernica, i militari della locale Stazione Carabinieri, nel corso di un predisposto servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, deferivano in stato di libertà un 22enne di Ceprano (gia’ censito per reati inerenti il patrimonio, la persona, stupefacenti ed Avvisato orale), per il reato di “inosservanza al provvedimento del Foglio di Via Obbligatorio”.

Infatti, il prevenuto pur avendo in atto un rimpatrio con Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Boville Ernica per anni tre, emesso a suo carico dal Questore di Frosinone lo scorso 23 gennaio, veniva controllato dagli operanti mentre si aggirava nel citato Comune.

Lo stesso veniva altresì sanzionato per violazione delle disposizioni anti – Covid 19, in quanto rintracciato senza giustificato motivo fuori dal proprio comune di residenza.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO