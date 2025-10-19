Boville Ernica in lutto per la scomparsa di Alessandro Capogna, 40 anni: dolore e commozione in tutta la comunità

Boville Ernica è sconvolta dalla prematura scomparsa di Alessandro Capogna, stimato imprenditore edile del posto, venuto a mancare oggi, 19 ottobre 2025, all’età di soli 40 anni. La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità, profondamente colpita dalla perdita di un giovane padre conosciuto e apprezzato non solo per la sua professionalità, ma anche per la gentilezza, la disponibilità e il sorriso con cui affrontava la vita.

A piangerlo, oltre ai tantissimi amici e colleghi che in queste ore lo stanno ricordando con affetto e commozione, i figli Jacopo e Nicholas, i genitori Luigi e Carmela, il fratello Angelo, la cognata Leonella, i nipoti Martina e Filippo e i familiari tutti.

I funerali si terranno domani, lunedì 20 ottobre, alle 15:30, nella Chiesa Parrocchiale di San Lucio, dove l’intera comunità di Boville Ernica si stringerà attorno ai suoi cari per l’ultimo saluto.

In queste ore di grande dolore, la redazione di Liritv esprime la propria vicinanza e le più sentite condoglianze alla famiglia Capogna, unendosi al cordoglio di chi ha avuto il privilegio di conoscere Alessandro e di apprezzarne l’impegno, la dedizione e l’umanità che lasciavano un segno in ogni incontro.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo, ma anche il ricordo luminoso di un uomo che, in soli quarant’anni, ha saputo donare molto a chi gli è stato accanto.

