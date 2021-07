Boville Ernica in gara Borghi più belli voto su Visit Lazio

Tutti pronti con le dita sul touchscreen dello smartphone o sul mouse del computer. Da mezzogiorno di domani, sabato 24 luglio, fino a mezzogiorno di lunedì 26 luglio Boville Ernica è in gara con Collalto Sabino e Civita di Bagnoregio nel concorso che anche quest’anno Visit Lazio, il portale turistico che la Regione ha dedicato ai Borghi più belli del Lazio, certificati da I Borghi più belli d’Italia. Fra cui, appunto, c’è Boville Ernica con il magnifico mosaico dell’Angelo di Giotto, il sarcofago paleocristiano con la raffigurazione del presepe più antico d’Europa e tanto altro da ammirare, fra arte cultura e monumenti.“Sette le sfide della prima fase del contest in corso che si concluderà lunedì 26 luglio – come spiegano il sindaco Enzo Perciballi, l’assessore alla Cultura Anna Maria Fratarcangeli e la delegata al Turismo Martina Bocconi – ciascuna delle quali sta coinvolgendo tre borghi con i loro patrimoni di storia, natura, cultura, enogastronomia. Per la nostra Boville Ernica, che sfiderà Collalto Sabino e Civita di Bagnoregio, l’appuntamento è stato stabilito per domani, sabato 24 luglio”.Ecco come esprimere la propria preferenza per Boville Ernica: “Per votare, soltanto dalle ore 12:00 del 24 luglio alle 12:00 del 26 luglio) occorre semplicemente accedere al link https: https://www.facebook.com/visitlazio/ o navigare sulla pagina social del portale Visit Lazio e cliccare sull’emoticon assegnata a Boville Ernica fra le tre in competizione. Passeranno il turno i sette vincitori delle altrettante sfide, che torneranno a sfidarsi nelle semifinali in programma il 28 e 31 luglio ed il 2 agosto”.“Si tratta di una opportunità per contribuire alla conoscenza e alla promozione del nostro territorio – l’accorato appello degli amministratori di Boville Ernica – e in tale ottica assume particolare importanza la diffusione capillare dell’iniziativa. Per questo chiediamo a tutti i concittadini e a quelli di tutta la provincia, di fare un piccolo gesto per sostenere il nostro comune. In fondo basta un semplice click. E si tratta di un’iniziativa che fa bene alla filiera culturale e turistica di tutto il comprensorio ciociaro”

comunicato stampa