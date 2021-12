Boville Ernica – Il sacro nella Città dell’Angelo a cura di Alfio Borghese

Domenica 19 dicembre 2021 alle ore 17 l’inaugurazione nel museo civico di piazza San Francesco. Le opere rimarranno esposte fino al 6 gennaio. Il sindaco Perciballi e la consigliera Bocconi: “La scelta di più punti espostivi permetterà ai visitatori di apprezzare non soltanto le importanti opere d’arte ma anche il nostro bellissimo borgo”.

Il sacro nella città dell’Angelo: è arrivata la seconda edizione della Rassegna d’arte sacra a cura del maestro Alfio Borghese. Il vernissage domenica 19 dicembre 2021 alle 17 nel Museo civico di piazza San Francesco a Boville Ernica, con il maestro Alberto Giraldi, direttore del conservatorio Licinio Refice di Frosinone, in musica con Jazz Quintet. La mostra rimarrà aperta fino al 6 gennaio 2022.

L’evento, finanziato dall’Amministrazione provinciale di Frosinone “vede l’allestimento di un’importante esposizione collettiva con opere pittoriche, fotografiche e scultoree – spiega il maestro Borghese – e ha come sede uno fra i più suggestivi luoghi del territorio, il borgo medioevale di Boville Ernica, il paese che ospita il prezioso Mosaico dell’Angelo di Giotto. E proprio a partire dalle splendide opere sacre dell’artista si è creato un collegamento con l’arte contemporanea, ripercorrendo le tappe della vita di Cristo in occasione del Natale”.

“L’idea di non concentrare tutte le opere in un solo ambiente ma di dislocarle nelle più belle location del paese permette di creare un grande evento – spiegano invece il sindaco Enzo Perciballi e la consigliera delegata al Centro storico Martina Bocconi – ma anche un tour culturale e artistico che permetta al visitatore di apprezzare il paese nella sua totalità, creando un modo in più di valorizzare i tesori del nostro borgo. Per questa speciale edizione, che va a recuperare quella mancata del 2020 causa pandemia, è prevista la totale gratuità sia per gli artisti che espongono che per i visitatori. Lo scopo è duplice: dare una vera opportunità agli artisti di ripartire dopo il lungo periodo di fermo e offrire ai turisti che si approcciano alla scoperta del nostro paese un motivo in più per fermarsi e godere a pieno della bellezza di quei borghi che sono lontani dal turismo delle grandi città. È con grande piacere che vi aspettiamo domenica per il simbolico taglio del nastro che permetterà di apprezzare le tante opere esposte”. Questa edizione 2021 infatti si caratterizza anche per la presenza di opere di moltissimi artisti, tra cui: Giuseppe Del Prete, Silvia Capoccia, Fraioli, Enzo Sabatini, Mario Patrizi, Turriziani Colonna, Palladini, D’Ascenzi, Valeria Molon, Giuliano Giuliani, Luigi Centra, Giancarlo Riccardi, Vittoria Gatta, Giampaolo Catautella, Casalese, Mario Russo, Sabrina Faustini, Gery de Luca, Fernando Rea, Michele Rosa, Livio Antonucci, Dell’Uomo, Giovanni Filocamo, Chiariello, Paolo Gaetani e molti altri.

Il sindaco dott. Enzo Perciballi

COMUNICATO STAMPA