Boville Ernica, il PD si prepara al congresso cittadino l’appuntamento è per domani alle 17.30 al Live Bar

Il Partito Democratico di Boville Ernica si prepara a un momento centrale della propria vita politica. Sabato 31 gennaio 2026, dalle 17.30 alle 19.30, presso il Live Bar di via Rotabile, si terrà il congresso cittadino del Partito Democratico. L’iniziativa, promossa dal Circolo PD di Boville Ernica, rientra nel più ampio percorso congressuale che sta coinvolgendo i circoli Dem della provincia, chiamati a confrontarsi sul futuro del partito, sulle sfide politiche del territorio e sulle prospettive di rilancio dell’azione del centrosinistra.

Il congresso rappresenterà un’occasione di partecipazione e dibattito aperto tra iscritti, dirigenti e simpatizzanti, con l’obiettivo di rafforzare il radicamento del Partito Democratico a livello locale e contribuire alla definizione di una linea politica condivisa in vista dei prossimi appuntamenti elettorali e amministrativi.

Un passaggio importante, dunque, non solo sul piano organizzativo, ma anche politico, che conferma il ruolo dei circoli come luogo di confronto democratico e di costruzione collettiva delle scelte del partito.

