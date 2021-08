Boville Ernica, il parco giochi del Belvedere si rinnova

L’Amministrazione Perciballi ha provveduto ad installare nuove attrezzature e panchine, potenziare l’illuminazione e favorire l’aggregazione fra giovani e anziani nell’area a ridosso del centro storico

Cambia veste il parco giochi nella terrazza del belvedere. In questi giorni l’Amministrazione comunale del sindaco Enzo Perciballi ha provveduto a mettere in atto una significativa azione di recupero, conservazione e potenziamento delle attrezzature.

L’iniziativa, che ha visto l’impegno sinergico del primo cittadino, del vicesindaco e assessore all’Urbanistica Benvenuto Fabrizi e della consigliera comunale con delega al centro storico Martina Bocconi, come spiegano dal Municipio “è nata allo scopo di creare alle porte del nostro meraviglioso borgo un’area multitasking e cioè sempre più a misura dei bambini e dei ragazzi ma che, al tempo stesso, permetta anche agli anziani di usufruirne, favorendo così il dialogo intergenerazionale”.

“Ciò è stato possibile ricavando alcuni spazi dedicati fra le varie terrazze del belvedere di fronte Porta San Nicola – spiegano meglio gli amministratori –. Sulla prima area partendo dall’alto, quella più vicina alla porta principale, abbiamo provveduto ad aumentare i giochi a disposizione dei bambini con una nuova giostrina e due cavallucci a molla. È stata sostituita anche la gran parte dei tappeti che si trovano sotto i giochi come protezione in caso di cadute accidentali, soprattutto da parte dei più piccoli. Ed è stata potenziata la pubblica illuminazione con l’aggiunta di due fari a led installati sui lampioni già esistenti e diretti proprio sull’area giochi, così da garantire una maggiore sicurezza. Infatti, in questo periodo di temperature africane l’area è molto frequentata anche di notte. Sulla terza terrazza, accogliendo la richiesta di molti giovani, abbiamo provveduto a rimuovere tutti gli ostacoli presenti, così da consentirne l’uso per giocare a pallone in sicurezza. Mentre sulla seconda terrazza abbiamo potenziato la presenza delle panchine, che abbiamo acquistato, a beneficio dei grandi e degli adulti. Un’ulteriore panchina è stata aggiunta anche nell’area giochi a beneficio degli adulti (spesso nonni) che accompagnano i più piccoli a giocare”.

“Questo è un aspetto del nostro impegno – concludono il sindaco e gli amministratori – per favorire a 360 gradi l’aggregazione sociale e il benessere dei cittadini con lo sguardo rivolto a tutte le fasce di età”.

