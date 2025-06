BOVILLE ERNICA – IL PARCO DELL’EMIGRANTE RESTITUITO AI CITTADINI: RIQUALIFICATO, AFFIDATO E VALORIZZATO SENZA COSTI PER IL COMUNE

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa a firma di Enzo Perciballi. Riapertura e rilancio del Parco dell’Emigrante: è un altro dei numerosi risultati ottenuti dall’Amministrazione Perciballi e sicuramente rappresenta uno degli interventi più significativi per il decoro urbano, la vivibilità e il turismo nel centro storico di Boville Ernica. Una vera e propria rinascita per un’area pubblica che, per troppo tempo, era rimasta chiusa e inutilizzata in balia dei vandali.

Fin dai primi giorni del mandato iniziato nel 2018, il Parco pubblico è stato inserito tra le priorità amministrative. È stato completamente ripulito, sottoposto a una profonda manutenzione e dotato di una nuova visione gestionale attraverso un percorso innovativo e trasparente. Grazie a un avviso pubblico aperto a operatori economici, è stata avviata una procedura per l’affidamento dell’intera area, circa 2.500 metri quadrati, per la realizzazione e gestione di un chiosco-bar, senza alcun costo per le casse comunali né per la guardiania né per la manutenzione.

L’obiettivo, raggiunto, era quello di garantire la sorveglianza quotidiana dell’area, la piena fruibilità per cittadini e turisti, e al tempo stesso promuovere lo sviluppo economico e turistico attraverso un presidio qualificato e stabile.

«Abbiamo restituito alla cittadinanza uno spazio verde prezioso, nel cuore del centro storico, senza incidere sul bilancio comunale» – afferma Enzo Perciballi, già sindaco di Boville Ernica –. «Lo abbiamo fatto puntando sulla partecipazione dei privati, salvaguardando però la funzione pubblica dell’area e vincolando il progetto a obiettivi chiari: nessuna forma di gioco d’azzardo, nessuna slot machine, niente superalcolici dopo le 22, ma solo servizi a misura di famiglia, cultura e cittadini».

Il bando prevedeva infatti che il concessionario si facesse carico non solo della realizzazione e gestione del chiosco-bar, ma anche del ripristino della storica copertura del lavatoio comunale, con materiali coerenti al contesto e secondo le indicazioni della Sovrintendenza.

Tra gli obblighi a carico del gestore abbiamo previsto: la fornitura degli arredi, la pulizia dell’area, l’apertura quotidiana del chiosco nella stagione estiva (dal 1° aprile al 30 settembre, dalle ore 9 alle 24), e nei fine settimana durante l’inverno. Ė garantita inoltre l’apertura del parco durante le manifestazioni promosse dal Comune e la disponibilità degli spazi per attività sociali e culturali promosse dall’Ente durante tutto l’anno.

In sostanza, con questa operazione, il Parco dell’Emigrante è tornato a essere un luogo vivo, sicuro e attrattivo, nel pieno rispetto della sua vocazione pubblica e sociale. Un’altra promessa mantenuta, un altro tassello della visione amministrativa portata avanti da Enzo Perciballi e dalla sua Amministrazione.