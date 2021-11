Boville Ernica, il “Il cammino dell’olio nelle antiche terre dei Papi”

Finanziato il progetto nato per la valorizzazione dell’oro verde che coinvolge nove Comuni su due Province e vede in testa Boville Ernica dove si terranno l’apertura e la manifestazione finale. Il sindaco Perciballi e la consigliera Bocconi: “Si tratta di una grande opportunità per il nostro territorio sotto l’aspetto storico-culturale, commerciale e turistico”.

Un grande progetto per la promozione dell’olio d’oliva che vede coinvolti nove Comuni fra le Province di Frosinone e Latina e culminerà con una grande manifestazione da tenersi a Boville Ernica entro la primavera del 2022: si chiama “Il cammino dell’olio nelle antiche terre dei Papi” ed è stato l’unico di questo genere a vedersi assegnato un finanziamento di 40 mila euro dalla Regione Lazio. Se ne è occupata la consigliera comunale delegata al Turismo e al Centro storico, Martina Bocconi.

“Si tratta di una grande occasione per il nostro territorio che pullula di oliveti nel rispetto di una tradizione che da generazioni si tramanda di padre in figlio – spiegano il sindaco Enzo Perciballi e la stessa consigliera Bocconi -. Ancora una volta, grazie a questa iniziativa, Boville è al centro di un progetto che si pone come scopo, non soltanto quello di promuovere il prodotto olio di oliva ma di promuovere lo stesso territorio di Boville Ernica, il suo centro storico, la sua arte e le sue tradizioni enogastronomiche. Oltre a fornire gli stimoli giusti perché si abbia un ritorno positivo anche a favore delle attività commerciali”.

Un progetto che nasce per promuovere le eccellenze del territorio, culturali, enogastronomiche e storiche con particolare attenzione ai Comuni di Boville Ernica, Amaseno, Giuliano di Roma, Anagni, Prossedi, Priverno, Sonnino, Cori e Maenza, attori della grande riforma olivicola portata avanti dallo Stato Pontificio, che diventano in questo modo parte di un nuovo “rinascimento economico e storico” promosso dall’iniziativa Il cammino dell’Olio nelle antiche Terre dei Papi.

GLI OBIETTIVI

Fra gli obiettivi principali ci sono la conoscenza e l’informazione su un prodotto agroalimentare d’eccellenza della Regione Lazio come l’Olio; aumentare la curiosità del turismo di prossimità e l’ecoturismo; far conoscere a giovani e giovanissimi i processi che portano alla produzione dell’Olio e le sue proprietà; rendere il Cammino dell’Olio nelle Antiche Terre dei Papi motivo di aggregazione di tutti i soggetti coinvolti nell’iniziativa; coinvolgere le realtà imprenditoriali locali e limitrofe per favorire lo scambio di conoscenze e opportunità di collaborazione, la partecipazione di professionisti locali per riattivare un’economia legata alla tradizione agricola, enogastronomica, religiosa e alla cultura, stimolando la creazione di nuove professionalità in loco che permettano di riavvicinare la popolazione locale e limitrofa a rivivere e riaccendere il centro storico dei Borghi coinvolti; valorizzare le bellezze storico-artistiche e i luoghi già esistenti; creare nuovi servizi per il turismo e per la vita culturale ed economica, che possono innescare un meccanismo virtuoso per il settore ricettivo. Riattivare le attività economiche connesse alla filiera agroalimentare, dalla produzione alla vendita dell’olio.

IL PROGETTO

Il progetto si articola in tre fasi: le prime due prevedono la realizzazione e pubblicazione di materiale informativo con i contenuti della ricerca storico-economica articolata su base territoriale e la realizzazione di un video multimediale per la diffusione della comunicazione del progetto e della destinazione e dell’articolazione territoriale della produzione dell’olio delle antiche Terre dei Papi.

Quella più evidente sarà senza dubbio la terza fase che si svolgerà a Boville Ernica: prevede la realizzazione di un contest per il migliore olio prodotto su quattro poli territoriali tra le provincie di Frosinone e Latina con la premiazione che avverrà nella manifestazione e finale che si terrà nel comune di Boville Ernica.

IL PROGRAMMA DELL’EVENTO

E’ prevista la presentazione del progetto con proiezione del video promozionale ed illustrazione della ricerca storica e documentale che ha portato all’ideazione del cammino; un convegno che verrà realizzato in collaborazione con l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale dedicato al prodotto principe delle colline Laziali, alle corrette pratiche agricole di coltivazione per ottenere un prodotto di elevata qualità, alle corrette modalità di trasformazione e conservazione per giungere alla produzione e alla vendita, al percorso, anche normativo, da intraprendere per il riconoscimento del marchio Dop, alla filiera agroalimentare in generale; percorsi di trekking per escursionisti più esperti e appassionati camminatori nei sentieri che dominano le colline e le vallate del paese, alla scoperta degli immensi uliveti e dei luoghi della coltivazione e della raccolta delle olive; visite agli antichi e più moderni frantoi. Presso i frantoi sarà possibile degustare, nel rispetto delle norme anti covid, prodotti del territorio arricchiti, ovviamente, da un ottimo filo d’olio extravergine di oliva, curati dai produttori e ristoratori locali; attività laboratoriali dedicate ai bambini con la realizzazione di ricette culinarie, il racconto di storie tradizionali, svolte da anziani del comune con l’intento di rafforzare le relazioni intergenerazionali e il mantenimento delle tradizioni storico popolari; organizzazione di un evento fieristico con stand di promozione del prodotto organizzati dai diversi frantoi dislocati nei paesi della Provincia di Frosinone e della Provincia di Latina che sono stati i principali attori della grande politica di riforma olearia dello stato pontificio e che costituiscono i punti nevralgici del percorso “Il cammino dell’Olio nelle antiche Terre dei Papi”.

La manifestazione di lancio del progetto con il contest dell’olio di migliore qualità e l’evento fieristico avranno luogo nel Comune di Boville Ernica.

Il sindaco dott. Enzo Perciballi

COMUNICATO STAMPA