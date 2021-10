Boville Ernica, il consiglio comunale torna a riunirsi in presenza

Dopo un lungo periodo di collegamenti da remoto dovuti alla pandemia, l’Assise civica è stata convocata in presenza dalla vicepresidente Martina Bocconi: si riunirà martedì 5 ottobre alle 20 nel chiostro del Municipio

Il Consiglio comunale di Boville Ernica torna a riunirsi in presenza. La seduta è stata convocata dalla vicepresidente vicaria del Consiglio comunale Martina Bocconi ed è in programma per martedì 5 ottobre 2021 a partire dalle ore 20:00. Si svolgerà presso il Chiostro del Palazzo comunale e, in caso di pioggia, verrà invece spostata presso il Museo civico.

Due i punti all’ordine del giorno: il primo riguarda l’approvazione del Bilancio consolidato dell’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 11-bis, D. Lgs. n. 118/2011. Il secondo, invece, riguarda l’approvazione di una variazione al bilancio di previsione 2021/2023 – iscrizione contributi ministeriali e adeguamento alla sentenza 80/21.

Il Bilancio consolidato è inerente all’adeguamento dovuto alla quota comunale nelle società partecipate che nel caso di Boville Ernica riguarda soltanto la Saf e incide in modo pressoché simbolico sui numeri del documento contabile. Il secondo punto, invece, riguarda principalmente i contributi ricevuti da altri Enti che vanno recepiti.

L’appuntamento per tutti i componenti dell’Assise civica è dunque per martedì 5 ottobre alle 20:00 nel chiostro del Palazzo municipale.

Il sindaco dott. Enzo Perciballi

COMUNICATO STAMPA