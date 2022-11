Boville Ernica – Il Consiglio comunale si riunisce giovedì 17 novembre

Consiglio comunale convocato in seduta pubblica e ordinaria, in prima convocazione per il giorno 17 novembre 2022 con inizio alle ore 20 e, eventualmente, in seconda convocazione il giorno 18 novembre 2022 alla stessa ora. L’assise si riunirà presso la sala consiliare di Corso Umberto I.

Due i punti inseriti all’ordine del giorno dal presidente Giacomo Iozzi, che riguardano la ratifica di altrettante delibere di Giunta. La prima, la numero 110 del 19 settembre 2022 ha come oggetto la “variazione d’urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000), adesione del Comune di Boville Ernica alle misure Pnrr: avviso misura 1.4.4 “estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale Spid Cie”; avviso misura 1.4.3 “adozione piattaforma Pago Pa”; avviso investimento 1.2 “abilitazione al cloud per le pubbliche amministrazioni locali”; avviso misura 1.4.1 “esperienza del cittadino nei servizi pubblici”. La seconda ratifica riguarda invece la delibera di Giunta comunale numero 113 del 22 settembre 2022 con oggetto “variazione d’urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art.175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000), adeguamento spese utenze, applicazione avanzo fondo funzioni fondamentali e spese elettorali, vendita e costruzione loculi”.

COMUNICATO STAMPA