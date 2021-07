Boville Ernica, il centro estivo fa il pienone. I turni diventano tre

Il sindaco Perciballi e l’assessore Verrelli: “Così permettiamo a più bambini e ragazzi di prendere parte all’iniziativa gratuita che si sta svolgendo nel parco pubblico”

Il centro estivo al parco pubblico si fa in tre per permettere a tutti di partecipare. Quando l’Amministrazione comunale lo ha ideato e realizzato, in collaborazione con la cooperativa Universal Smile, mai avrebbe immaginato di dover fare tre turni per accontentare tutti, appena quindici giorni dopo. E invece è andata proprio così “vista la grande richiesta” come sottolineano l’assessore ai Servizi sociali Anna Verrelli e il sindaco Enzo Perciballi.

Che infatti spiegano: “In merito all’iniziativa gratuita presso il nostro Parco pubblico comunale, in programma dal 2 agosto al 3 settembre 2021 e riservata a bambini e ragazzi di età compresa fra i 3 e i 14 anni, è pronto un nuovo programma. Visto il numero elevato di iscrizioni è stata necessaria la suddivisione dei partecipanti in tre periodi così da accontentare tutti i richiedenti”.

IL NUOVO PROGRAMMA

Il campo estivo presso il parco pubblico si svolgerà dal lunedì al venerdì con orario 8:00 – 13:00. Primo periodo: 2-11 agosto (11 agosto gita all’AcquaPark di Alatri). Secondo periodo: 12-24 agosto (24 agosto gita all’AcquaPark di Alatri). Terzo periodo: 25 agosto – 3 settembre (primo settembre gita bosco di Paliano).

Trasporto facoltativo parzialmente a carico del bambino: un euro a corsa con orari 7:30 – 13:00. A carico del partecipante cappello e merenda. Dotazione a bambino da parte della cooperativa: mascherina, disinfettante, acqua.

“Esprimiamo viva soddisfazione per la grande richiesta di iscrizioni da parte dei bambini e dei ragazzi – concludono il primo cittadino e l’assessore Verrelli –. È un chiaro segnale rispetto alla voglia di socializzazione dopo mesi di restrizioni. Ben vengano quindi altri turni per permettere la partecipazione a un maggior numero possibile di giovani. A tutti loro auguriamo una buona permanenza nel nostro parco pubblico con la coop Universal Smile”.

