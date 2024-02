Boville Ernica – Il Brigadiere Capo “qualifica speciale” Sanfilippo Bernardo va in pensione

Il sessantenne SANFILIPPO Bernardo, Brigadiere Capo Qualifica Speciale dell’Arma dei Carabinieri, in servizio presso la Stazione Carabinieri di Boville Ernica, lascia la benemerita dopo 41 anni di onorato servizio.Arruolatosi nell’Arma dei Carabinieri nel 1983 quale carabiniere effettivo, ha frequentato il corso di formazione presso la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso. Appena diciannovenne, terminato il corso di formazione, venne destinato presso il Sottonucleo Carabinieri SIOS Marina di Napoli e successivamente trasferito a quello di Gaeta (LT). Dopo aver prestato servizio nelle Stazioni Carabinieri del Ministero Marina di Roma e Sora (FR), viene trasferito presso l’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sora, per poi passare alla Stazione Carabinieri di Casalvieri (FR), dove rimane fino al 2001. Vincitore di concorso, frequenta il corso per allievi Brigadieri presso la Scuola di Vicenza ed al termine viene destinato presso la Stazione Carabinieri di Boville Ernica (FR), restandovi fino al termine del servizio attivo.Durante la breve e sentita cerimonia di commiato, tenutasi nei giorni scorsi presso il Comando Provinciale di Frosinone, il Comandante, Col. Gabriele Mattioli, ha voluto ringraziare il Brigadiere Capo Sanfilippo per il senso del dovere e l’attaccamento all’Istituzione dimostrati in questi anni.Al termine della cerimonia, dopo il brindisi, il Col. Mattioli, il Comandante della Compagnia di Alatri, Cap. Rosano Leonardo, e tutti i Colleghi, hanno espresso al Brigadiere Capo i più fervidi auguri per un sereno avvenire, affinché possa essere foriero di ulteriori soddisfazioni.

