Boville Ernica: il bilancio tra i punti del consiglio comunale

Il 24 febbraio alle ore 10 si terrà il Consiglio comunale di Boville Ernica, un appuntamento importante per l’amministrazione locale che vedrà i consiglieri impegnati su quattro punti all’ordine del giorno.

Al primo punto, sarà discusso il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025-2027, uno strumento essenziale per delineare le linee strategiche e operative dell’ente.

Segue al secondo punto l’esame e l’approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2025-2027, un passaggio cruciale per garantire la sostenibilità economica delle attività programmate dal Comune.

Infine, il Consiglio sarà chiamato ad approvare lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 1 maggio 2025 al 30 aprile 2028, con la possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni.

Si tratta di decisioni fondamentali per la gestione delle risorse e la pianificazione strategica del Comune di Boville Ernica. Liri.tv seguirà da vicino lo svolgimento della seduta per fornire aggiornamenti puntuali ai suoi lettori.