Boville Ernica, Guido Sordilli “Lista Per Boville” si presenta: “Passione e concretezza per costruire il futuro del paese”

Si presenta con entusiasmo e spirito di servizio Guido Sordilli, 36 anni, geometra, nuovo candidato nella lista “Per Boville” a sostegno di Benvenuto Fabrizi sindaco per il Comune di Boville Ernica.

«Mi sento onorato di aver avuto l’opportunità di unirmi al gruppo Per Boville – dichiara Sordilli –. La politica mi ha sempre appassionato e vorrei trasmettere questa passione ai giovani del nostro paese». Una candidatura che segna la sua prima esperienza amministrativa, ma che nasce da un forte senso di responsabilità e da una chiara volontà di partecipazione attiva alla vita pubblica.

Professionista radicato nel territorio, Sordilli sottolinea la volontà di offrire un contributo concreto, lavorando a stretto contatto con i cittadini per riportare Boville Ernica «al suo giusto posto». Nessuna promessa irrealizzabile, ma un impegno quotidiano fatto di ascolto, serietà e dedizione. «Non voglio promettere grandi cose per poi deludere – aggiunge –. Mi impegnerò giorno dopo giorno per affrontare e risolvere le problematiche dei cittadini».

Al centro del suo messaggio c’è il valore della squadra. «La nostra è una squadra composta da persone serie, animate da passione e amore per Boville Ernica. Quando non ci sono interessi personali, le cose funzionano meglio». Un richiamo alla coesione e alla trasparenza come elementi fondamentali per un’amministrazione efficace.

Infine, l’appello alla collaborazione: «Spero di poter contare sul sostegno e sulla partecipazione di tutti per costruire insieme un futuro migliore per il nostro paese».

Con l’ingresso di Guido Sordilli, la lista “Per Boville” punta dunque anche sull’energia e sull’entusiasmo delle nuove generazioni, nella convinzione che il rinnovamento passi attraverso l’impegno diretto e responsabile di chi sceglie di mettersi al servizio della comunità.

Correlati