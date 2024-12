Boville Ernica, giovani prendono a calci un gattino rompendogli la mandibola: atto di crudeltà

Sabato sera nel centro storico di Boville Ernica è avvenuto un fatto a dir poco sconcertante. Un gruppo di giovani ha preso a calci un gattino di appena tre mesi rompendogli la mandibola e procurandogli altre ferite. Sembra che non sia il primo caso che succeda nella zona. Bisogna educare i giovani al rispetto non solo delle persone, ma anche degli animali, della natura e dell’ambiente circostante. Questo atto di crudeltà, inciviltà e di mancanza di rispetto bisogna reprimerlo, non è consentito che i giovani, osiamo dire maleducati, mettano in atto la loro crudeltà nei confronti degli animali. C’è qualcosa che non va e da rivedere in queste giovani generazioni e questo deve inziare in primis dagli adulti che devono educare al rispetto di tutto quello che ci circonda, animali compreso.

