Boville Ernica – Giornata ecologica Save The Planet

Il sindaco Perciballi e il delegato all’Ambiente Onorati: “Questi giovani sono un esempio per il rispetto dell’ambiente”. Poi il loro appello a non abbandonare i rifiuti e a differenziare sempre di più e meglio e a chiamare il numero verde 800 440797 per il ritiro gratuito a domicilio di ingombranti e Raee

Una giornata ecologica per recuperare i rifiuti abbandonati nell’area circostante il centro sportivo Montorli di Boville Ernica: l’hanno organizzata con grande successo i volontari di Save The Planet Frosinone, coordinati da Alessandro Taglione. Decine di ragazzi, tutti giovanissimi provenienti da diversi Comuni del comprensorio, hanno lavorato alacremente, muniti di guanti e sacchetti, alla ricerca di plastica, bottiglie e quant’altro abbandonato nella vasta area esterna alla recinzione del Montorli. A portare loro il saluto dell’Amministrazione comunale ci ha pensato il consigliere comunale con delega all’Ambiente e all’Agricoltura, Luigi Onorati. Al gruppo di volontari arrivano anche i ringraziamenti del sindaco Enzo Perciballi.

“Tovaglioli, plastica, bottiglie e, in qualche caso, anche rifiuti ingombranti. È quello che i volontari dell’associazione Save The Planet sono riusciti a recuperare durante la mattinata ecologica che hanno voluto dedicare al nostro territorio e per cui li ringraziamo – ha detto al proposito il delegato all’Ambiente, Onorati -. Abbiamo accolto a braccia aperte questa iniziativa perché si sposa appieno con la nostra politica ambientale, fatta di prevenzione e repressione ma anche di buoni esempi. E se la vastità del territorio rende complicati i controlli capillari, la nostra azione è comunque mirata non soltanto a stigmatizzare comportamenti sbagliati, che pure è necessario ma, anche e soprattutto, a far comprendere ai concittadini, con l’esempio, l’importanza di rispettare l’ambiente che ci circonda, ossia l’habitat in cui dobbiamo vivere”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il primo cittadino Enzo Perciballi: “Questi ragazzi sono la rappresentazione plastica della differenza tra il dire e il fare. La giornata ecologica che si è svolta nella collina di Montorli, oltre ad essere un bene per la nostra collettività grazie ai sacchi di piccoli rifiuti che sono stati raccolti, deve essere anche un monito e deve fungere da stimolo per quelle persone che, spesso in buona fede, abbandonano piccola immondizia dove capita, più per abitudine che per mala fede”.

Quindi, dopo i ringraziamenti ai volontari, arriva l’accorato appello: “Abbiamo la comodità di vederci ritirare i nostri rifiuti a domicilio. Evitiamo di abbandonarli e impegniamoci a praticare meglio la differenziazione separando la carta, la plastica, l’alluminio e il vetro – concludono il primo cittadino e il delegato all’Ambiente -. Ricordiamo inoltre che è a disposizione, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 15, il numero verde 800 440797 per il ritiro gratuito a domicilio anche dei rifiuti ingombranti e Raee. Impariamo a voler bene all’ambiente in cui viviamo, è per il bene nostro e delle generazioni future”.

