Paura a Boville Ernica, dove una gatta è rimasta bloccata su un albero per circa tre giorni. L’allarme è scattato nella giornata odierna a seguito di una chiamata al NUE (Numero Unico di Emergenza), che ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco in via Rotabile.
Sul posto è giunta una squadra dei Vigili del Fuoco che ha operato con un dispiegamento di mezzi composto da un’A.P.S. (Auto Pompa Serbatoio), una CA/PU (Campagnola Pick Up) e un’AS (Autoscala), per un totale di sette unità operative. Grazie alla tempestività e alla professionalità del personale intervenuto, le operazioni di recupero si sono concluse in pochi minuti.
La gatta, di nome Chloe, visibilmente spaventata ma in buone condizioni di salute, è stata messa in sicurezza e successivamente riconsegnata ai legittimi proprietari. L’intervento si è concluso positivamente senza ulteriori criticità.
Ancora una volta, l’azione dei Vigili del Fuoco si è rivelata determinante non solo per la sicurezza delle persone, ma anche per la tutela degli animali.
Boville Ernica, gatta salvata dai Vigili del Fuoco dopo tre giorni su un albero
