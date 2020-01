Boville Ernica (FR) – Sonia Verrelli ufficializza il suo ingresso in Forza Italia. “Voglio affiancare le piccole e medie imprese del territorio”

Già candidata con la lista di Sergio Pirozzi alle regionali 2018, la Signora Sonia Verrelli di Boville Ernica, ha sancito ieri il suo passaggio nelle file di Forza Italia durante un proficuo incontro, tenutosi a Frosinone con il Vice Coordinatore Regionale di Forza Italia Gianluca Quadrini.

“Grazie per l’adesione al nostro partito che testimonia ancora di più di essere vivo e sempre aperto a nuovi ingressi. A breve incontreremo il Commissario provinciale della zona centro Adriano Piacentini per l’organizzazione del partito su Boville Ernica.”-ha dichiarato Quadrini.

Imprenditrice nel settore tessile dal 2003 ad oggi Sonia Verrelli è entrata in politica nell’anno 2013, candidata a consigliere comunale nell’anno 2018 sostenendo come presidente Sergio Pirozzi. “In questi giorni -dichiara- mi sono avvicinata a Forza Italia dove ho deciso di entrare perché ho avuto modo di constatare che il partito c’è, è presente sul territorio e personalmente vorrei affiancare tutte le piccole e medie imprese che soffrono una crisi annosa. Avendo un passato come imprenditrice sono certa di poter riuscire a capire i problemi che ci sono dentro le imprese e in più costituire nel mio paese, sempre a fianco del vice coordinatore Gianluca Quadrini che ringrazio, un gruppo valido di Forza Italia unico partito libero dov’è è possibile esprimere le idee proprie, per il bene del territorio e della comunità”.

COMUNICATO STAMPA