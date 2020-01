Boville Ernica (FR) – Picchia e minaccia i genitori per farsi consegnare l’auto per acquistare droga : arrestato 28enne

Nella serata di ieri, in Boville Ernica, i militari della locale Stazione Carabinieri, in ottemperanza all’Ordine di applicazione della misura cautelare personale emessa dal Tribunale di Frosinone, traevano in arresto un 28 enne del luogo, già censito per reati inerenti gli stupefacenti, minaccia, atti persecutori, lesioni personali, furto aggravato, nonché già avvisato orale.Tale misura a carico del soggetto è scaturita dal fatto che lo stesso in passato più volte minacciava i genitori, intimando loro di consegnargli l’auto, ovvero facendosi accompagnare ad acquistare dello stupefacente. Il 28enne, nei casi di rifiuto, aveva addirittura aggredito fisicamente i genitori, minacciandoli in una circostanza con un coltello.Difatti, in data 23 luglio 2019 accadeva che l’uomo colpiva il padre con un bastone e con calci e pugni al volto, mordendolo anche sul naso e provocandogli lesioni personali gravi.Nella notte del 23 gennaio u.s. inoltre, all’ennesimo rifiuto dei propri genitori di consegnargli le chiavi dell’auto, li strattonava minacciava di vendere l’auto per ricavarne il denaro necessario all’acquisto dello stupefacente. Nella circostanza, dopo aver consegnato le chiavi al figlio, i malcapitati procedevano a sporgere denuncia nei suoi confronti presso il Comando Arma di Boville Ernica, il cui personale operante già in precedenza aveva segnalato i gravi comportamenti del prevenuto all’A.G..Per tali motivi il G.I.P emetteva la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendola l’unica idonea ad arginare i comportamenti violenti del soggetto. L’arrestato, dopo le formalità di rito, veniva tradotto presso la Casa circondariale del capoluogo a disposizione dell’ A.G. mandante.

comunicato stampa

foto web