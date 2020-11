Boville Ernica (FR) – Minaccia lo zio di morte: denunciato 35enne del luogo

Nel pomeriggio di ieri, in Boville Ernica, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, a conclusione di specifica attività info-investigativa scaturita da una denuncia – querela presentata da un 74enne del luogo, deferiva in stato di libertà alla competente A.G. un 35enne sempre del luogo, nipote del denunciante , poiché resosi responsabile del reato di “minaccia aggravata”. In particolare, nella mattinata di ieri il deferito, nel corso un diverbio scaturito verosimilmente da futili motivi, minacciava lo zio di morte, tanto che quest’ultimo si vedeva costretto a richiedere l’intervento di una pattuglia dell’Arma. Il personale operante, giunto immediatamente sul posto, dopo aver placato gli animi, si recava presso l’abitazione del nipote, procedendo contestualmente al sequestro cautelativo di una pistola regolarmente detenuta dallo stesso, al fine di prevenire eventuali condotte più gravi nei confronti dell’anziano zio.

Comunicato stampa – foto archivio

