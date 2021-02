Boville Ernica (FR) – Maltrattamenti in famiglia e atti persecutori: denunciato 68enne del luogo

In Boville Ernica, i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per “maltrattamenti in famiglia e atti persecutori” un 68enne del luogo. La denuncia è scaturita a seguito della denuncia da parte della moglie circa le frequenti aggressioni fisiche e verbali negli ultimi anni di matrimonio da parte del coniuge, che in più occasioni la vedevano costretta a ricorrere a cure mediche. Nell’occasione, a scopo cautelativo, al 68enne sono state anche ritirate le armi da lui detenute.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati