Boville Ernica (FR) – In auto con un coltello: denunciato

Nella decorsa notte, in Boville Ernica i militari della locale Stazione durante un predisposto servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione da reati contro il patrimonio e la persona, hanno deferito in stato di libertà per “porto illegale di armi o strumenti atti ad offendere” un 32enne del luogo (già censito per furto, stupefacenti e fogli di via obbligatori).Il predetto, controllato alla guida della propria autovettura è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare e stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di cm. 15, sottoposto a sequestro. Lo stesso, a seguito del controllo è risultato altresì sprovvisto della patente di guida poiché ritirata dalla Prefettura di Frosinone il 25 marzo 2019 ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90.

COMUNICATO STAMPA

