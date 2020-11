Boville Ernica (FR) – Furto aggravato e minacce: denunciato un 63enne del luogo

In Boville Ernica, i militari della locale Stazione, a seguito di richiesta di intervento pervenuta da una donna al 112, relativa ad una segnalazione per furto di legna all’interno del proprio terreno, deferivano in stato di libertà un 63enne del luogo per “furto aggravato” e minacce”. I militari operanti sorprendevano l’uomo che dopo aver tagliato tre piante di quercia si stava impossessando della legna, restituendo la refurtiva alla legittima proprietaria. Nei confronti del prevenuto è stato altresì operato il sequestro preventivo del porto d’armi, unitamente a n.6 fucili da caccia ed una pistola regolarmente denunciati, poiché nella circostanza aveva anche minacciato la donna.

