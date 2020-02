Boville Ernica (FR) – Forza Italia, Sonia Verrelli nominata commissario

Sonia Verrelli è il nuovo commissario cittadino di Forza Italia a Boville Ernica. La nomina arriva direttamente dal coordinatore provinciale azzurro Adriano Piacentini e dal vice coordinatore regionale di FI Gianluca Quadrini. Queste le parole della Verrelli:“Ringrazio il Vice Coordinatore Regionale Quadrini e il Coordinatore Provinciale Piacentini che mi hanno voluto affidare di nuovo l’incarico di Coordinatore a Boville Ernica. Sono pronto insieme agli amici di sempre a lavorare per il bene del partito e del Paese e tanti saranno gli impegni che ci attendono nei prossimi mesi. Mi metterò subito al lavoro per organizzare al meglio il partito azzurro a Boville Ernica affinchè sia punto di riferimento e di raccordo per tutte le forze imprenditoriali e professionali e non solo. C’è molto da lavorare in paese dove dobbiamo creare un gruppo di lavoro molto coeso coinvolgendo tutte quelle persone che vogliono instaurare un rapporto moderato nei confronti del partito e della cittadinanza. Sono molto fiduciosa che faremo bene.”



“Forza Italia nonostante le considerazioni che inopinatamente vengono evocate è sempre più vicina ai territori. -dichiara Piacentini-. Infatti attraverso i propri esponenti territoriali, i cittadini manifestano sempre più l’ esigenza di avere dei riferimenti politici a cui possano legittimamente rappresentare le proprie istanze sociali e le innumerevoli problematiche lavorative e sanitarie. Al fine di assistere sempre al meglio la cittadinanza, continua l’opera della dirigenza provinciale di intercettare le migliori figure territoriali così come è avvenuto anche nei territori di Ceccano e Boville Ernica . Stante le loro capacità professionali, per Ceccano è stata formulata la designazione a coordinatore comunale Giuseppe Santodonato, mentre per Boville Ernica la signora Verrelli. Due esponenti di rilievo, di indubbia qualità morale, persone che da sempre hanno vissuto i territori.”

COMUNICATO STAMPA