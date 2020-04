Boville Ernica (FR) – FdI: “Censimento utenze idriche con le misure di contenimento del contagio da Covid-19 in corso, tutto legale. Il gestore sospenda almeno fino al 3 maggio”

“In questi giorni personale addetto di Acea-Ato5 circola sul territorio di Boville Ernica e, abbiamo motivo di credere, non solo a Boville Ernica, per effettuare un non meglio specificato censimento delle utenze idriche.

Premesso che la loro è una delle attività che la legge prevede si possano esercitare, e se ne comprende anche il motivo, tuttavia il buonsenso consiglierebbe di limitarsi alle operazioni strettamente necessarie ad assicurare il servizio idrico. Qualche settimana fa era già accaduto con la sostituzione dei contatori.

Tali operazioni, infatti, costringono spesso le persone a uscire dalle proprie abitazione e a interfacciarsi con il personale incaricato, con il rischio di vanificare il distanziamento sociale e gli sforzi compiuti dalla maggior parte dei cittadini ormai da 40 giorni a questa parte. Ma la cosa su cui è importante porre l’accento è, a nostro avviso, che l’espletamento di questo tipo di attività possa far passare nell’inconscio collettivo il messaggio che, di fatto, ognuno si possa permettere il lusso di abbassare la guardia.

Un’altra riflessione a cui induce quanto sta accadendo riguarda la difficoltà nel comprendere per quale motivo altre attività, come per esempio le botteghe di artigiani e simili, non possano invece riprendere il lavoro visto che si tratta, nella maggior parte dei casi, di pochissime unità lavorative che non hanno contatto con il pubblico.

In conclusione, ferma restando la legittimità dell’operato del gestore idrico, il circolo comunale di Fratelli d’Italia di Boville Ernica si chiede se non sia il caso di valutare l’opportunità di sospendere tutte quelle operazioni non strettamente indispensabili a garantire l’erogazione dell’acqua potabile. Almeno fino al prossimo 3 maggio.

Comunicato stampa a firma del circolo comunale FdI di Boville Ernica

