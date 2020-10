Boville Ernica (FR) – Denunciato 25enne del luogo per “detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e rifiuto di sottoporsi ad accertamenti”

Decorsa notte in Boville Ernica, i militari della locale Stazione, durante un servizio di controllo del territorio predisposto al fine di prevenire e reprimere lo spaccio ed il consumo di droga, deferivano in stato di libertà per “detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e rifiuto di sottoporsi ad accertamenti” un 25enne del luogo, già censito per reati inerenti gli stupefacenti. Il predetto intercettato alla guida dell’autovettura di proprietà del padre, sottoposto a perquisizione veicolare e personale poiché mostrava segni di agitazione, veniva trovato in possesso di tre pezzi di stupefacente del tipo “hashish” del peso complessivo di grammi 12, celati all’interno di un pacchetto di sigarette. Nella circostanza allo stesso gli veniva anche ritirata la patente di guida poiché si rifiutava di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla normativa vigente. Lo stupefacente veniva sequestrato, mentre il veicolo restituito al legittimo proprietario

comunicato stampa, foto archivio