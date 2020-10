Boville Ernica (FR) – Coronavirus, due studenti positivi

Riportiamo la nota del sindaco di Boville ERnica Enzo Perciballi, pubblicata sulla pagina Facebook del Comune di Boville Ernica.

Cari concittadini buonasera, volevo aggiornarvi sulla situazione nel nostro paese.

Oggi siamo stati informati che due nostri ragazzi sono risultati positivi.

Uno frequenta il liceo a Veroli, e l’altro la media del nostro comune. Le famiglie dei compagni di classe sono state informate e i ragazzi resteranno in quarantena aspettando il tampone. Come da disposizioni della Asl, non sarà necessaria la chiusura della scuola così come non ci sarà la quarantena per chi non frequentava la stessa classe.

Al momento la situazione è sotto controllo, i casi complessivi sono 8 di cui uno già guarito e altri in fase di guarigione.

La mia preghiera è quella di mantenere la calma e di non diffondere inutili allarmismi.

Purtroppo sono questi, giorni dove il contagio a livello nazione è in forte crescita anche se fortunatamente con sintomi leggeri o inesistenti. Non sapendo quello che potrebbero essere gli sviluppi in futuro, vi esorto a rispettate le disposizioni in vigore.

Siate attenti e proteggete voi stessi e i vostri cari.

Con affetto

Il Sindaco Enzo Perciballi

