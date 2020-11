Boville Ernica (FR) – Arrestato 69enne del luogo per espio di pena

Ieri pomeriggio, in Boville Ernica, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, a seguito del provvedimento di esecuzione pena in regime di detenzione domiciliare , emesso dal Tribunale di Roma, traeva in arresto un 69 enne del luogo (già gravato da violazioni commesse in materia di sicurezza sul lavoro), dovendo lo stesso espiare la pena di anni 1 e mesi 2 per reati commessi nel 2016 , in Roma, inerenti le “violazioni commesse sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”. Ad espletate formalità di rito, l’uomo veniva accompagnato presso la sua abitazione ove sconterà la pena detentiva in argomento.

COMUNICATO STAMPA FOTO ARCHIVIO

Correlati