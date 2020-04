Boville Ernica (FR) – Alla guida sotto effetto di cocaina, esce fuori strada: 24enne nei guai

Nella mattinata di ieri i militari della locale Stazione hanno deferito un 24enne di Veroli, già censito per reati inerenti gli stupefacenti e contro la persona, per “guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti”. Predetto uscito fuori strada con la propria autovettura, trasportato presso l’ospedale di Sora dal personale del 118, è risultato positivo all’uso di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”. Da successivi accertamenti condotti dai militari operanti è emerso che l’uomo era sprovvisto di patente di guida, poiché ritirata il 23 aprile scorso dai Carabinieri del NORM, e di copertura assicurativa. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro, mentre il soggetto è stato sanzionato amministrativamente per guida con patente sospesa e mancanza di copertura assicurativa nonché per aver violato le prescrizioni imposte dall’art. 1 Co. 2 D.L. 25.03.2020 nr. 19 (Covid-19), poiché trovato a circolare senza giustificato motivo.

comunicato stampa