Boville Ernica – Festività di Ferragosto, gli auguri del Sindaco Enzo Perciballi e dell’amministrazione comunale

In questo giorno di Ferragosto, desidero rivolgere a voi tutti i più sinceri auguri di serenità e gioia. Il Ferragosto è un’antica tradizione che celebra il momento di riposo e rigenerazione, simbolo di un meraviglioso periodo estivo. È un momento in cui è importante concedersi una pausa, per ristabilire le energie e condividere preziosi momenti con i propri cari.

Comprendiamo quanto sia essenziale il vostro impegno costante e instancabile nell’ambito lavorativo, ma è altrettanto fondamentale prendersi cura di sé stessi. Il bisogno di riposo è cruciale per mantenere la salute e il benessere, in modo da poter continuare a contribuire al progresso della nostra comunità con rinnovata energia e vitalità.

Rivolgo i miei auguri a tutti voi, cari concittadini, perché sappiate godere appieno di questo giorno speciale. Ai lavoratori che sono chiamati a garantire servizi essenziali anche in questa giornata, vi siamo grati per il vostro impegno instancabile. Alle persone anziane, auguriamo che possano trascorrere questo Ferragosto circondati dall’affetto delle loro famiglie, in modo da non sentirsi mai soli.

A nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale, desidero inviarvi i nostri più affettuosi auguri. Che questo Ferragosto sia un momento di gioia, relax e condivisione. Sappiate che siamo qui per voi, sempre pronti ad ascoltare e a lavorare per il benessere della nostra amata cittadinanza.

Con stima,

Enzo Perciballi

Sindaco del Comune di Boville Ernica

COMUNICATO STAMPA