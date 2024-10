Boville Ernica – Festa Nonni, gli auguri e il ringraziamento al centro anziani

Cari concittadini,

in occasione della Festa dei Nonni e della celebrazione degli Angeli Custodi, l’Amministrazione Comunale di Boville Ernica desidera rivolgere un affettuoso augurio a tutti i nonni, che ogni giorno arricchiscono le famiglie con il loro amore, la loro saggezza e la loro presenza preziosa.

Questa giornata, istituita in Italia nel 2005, è un’occasione speciale per esprimere riconoscenza a coloro che rappresentano un punto di riferimento fondamentale per le famiglie.

I nonni sono i custodi della memoria e delle tradizioni perché trasmettono ai più giovani non solo i valori della vita, ma anche il dialetto, i modi di fare e le storie che raccontano l’identità di un paese. A Boville Ernica, il loro ruolo è particolarmente importante: sono loro che, attraverso il legame con i nipoti, mantengono vive le radici della cultura, un patrimonio che rischierebbe di perdersi senza il loro impegno quotidiano.

In questo giorno di festa, il nostro pensiero va anche a coloro che non sono più tra noi, ma che continuano a vivere nei ricordi e nei cuori delle loro famiglie. Ricordiamo, con affetto e gratitudine, i nonni che ci hanno lasciato e, in concomitanza con la celebrazione degli Angeli Custodi, li affidiamo alla loro protezione, affinché veglino su di noi e sui loro cari.

Un ringraziamento particolare va al Centro Sociale Comunale Anziani, che rappresenta un pilastro importante per i nostri concittadini più grandi. Attraverso numerose attività e iniziative, esso contribuisce a promuovere la socializzazione, il benessere e una migliore qualità della vita per la terza età. Grazie al presidente Franco Cerquozzi e a tutto il Consiglio direttivo per l’impegno, la dedizione e la collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

A tutti i nonni di Boville Ernica giunga il nostro abbraccio come segno di riconoscenza e ringraziamento per il loro inestimabile ruolo nella vita quotidiana e nella crescita delle nuove generazioni. Che questa giornata possa essere un momento di gioia e di festa per il grande amore e la generosità che ci donano quotidianamente.

Con affetto, Il Sindaco Enzo Perciballi e l’Amministrazione Comunale

COMUNICATO STAMPA