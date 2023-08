Boville Ernica – Festa di San Rocco, i ringraziamenti del sindaco Perciballi alle autorità civili,militari,religiose, forze dell’ordine e al Comitato 2023

Mercoledi nel centro storico di Boville Ernica si è svolta la solenne processione in onore di San Rocco, preceduta dalla celebrazione della santa messa nella chiesa collegiata di San Michele Arcangelo.

Il sindaco Enzo Perciballi e l’Amministrazione comunale esprimono viva soddisfazione per la sentita e numerosa partecipazione di fedeli e di pubblico a tutti gli eventi, religiosi e civili.

Queste le parole del primo cittadino, “Un particolare ringraziamento, mio personale e di tutta la cittadinanza, giunga alle autorità civili che hanno voluto condividere con la comunità bovillense un momento spirituale e culturale di elevata importanza. In particolare ringraziamo, per la presenza, il consigliere provinciale Andrea Amata – in rappresentanza dell’Amministrazione provinciale di Frosinone e del presidente Luca Di Stefano -, il Comune della città di Veroli e il suo sindaco Simone Cretaro, presenti con il gonfalone e rappresentato dall’assessore Patrizia Viglianti, il Comune di Monte San Giovanni Campano la cui presenza è stata rappresentata dal Gonfalone e dal sindaco Emiliano Cinelli”.

“Sentiti ringraziamenti vanno anche alle forze dell’ordine, Carabinieri e Polizia locale: il loro spirito di servizio ha permesso che, alla luce delle migliaia di persone presenti, tutto si svolgesse per il meglio, con l’ausilio della Protezione civile. In particolare ringraziamo il comandante della compagnia Carabinieri di Alatri, capitano Leonardo Rosano, e il comandante della stazione di Boville Ernica, luogotenente Mario Vinci, oltre al responsabile della Polizia Locale Domenico Romano”.

“Infine, il nostro sentito ringraziamento giunga al comitato festeggiamenti 2023, a tutti i volontari e al parroco don Giovanni Ferrarelli, per il grande sforzo profuso. Con l’auspicio che, con la collaborazione di tutti, anche l’edizione 2024 possa svolgersi al meglio. L’Amministrazione comunale del sindaco Enzo Perciballi continuerà a fare la propria parte”.

COMUNICATO STAMPA