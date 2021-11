Boville Ernica – Festa dell’Unità e Giornate delle Forze Armate. Il Sindaco:”Questa data rappresenti sempre la fine dei conflitti”

Una data che segni l’armistizio da ogni conflitto sociale e umano. È questo il messaggio lanciato dal sindaco di Boville Ernica, Enzo Perciballi, in occasione dei festeggiamenti per la ricorrenza del 4 Novembre che ha rappresentato anche la ricorrenza dei cento anni dalla traslazione del Milite Ignoto presso il sacrario dell’Altare della Patria a Roma.

Ieri mattina in piazza Sant’Angelo insieme al primo cittadino erano presenti numerosi amministratori fra cui il vicesindaco Benvenuto Fabrizi, l’assessore alla Cultura Anna Maria Fratarcangeli e l’assessore ai Servizi sociali Anna Verrelli, il parroco don Giovanni Ferrarelli per la preghiera e la benedizione, don Pawel Maciaszeck, il comandante dei carabinieri della locale stazione, luogotenente Mario Vinci, una rappresentanza della Polizia locale agli ordini del comandante Domenico Romano, che si è occupata della deposizione della corona di alloro davanti al monumento ai caduti di tutte le guerre e il presidente della Pro Loco Alberto Biasini.

Ma soprattutto in piazza c’erano gli scolari dell’Istituto comprensivo Boville Ernica: tre classi quinte, una in rappresentanza di ciascun plesso, e il coro della scuola media Armellini, accompagnati dai docenti e dal dirigente, professor Giacomo La Montagna, e il baby Consiglio comunale con il baby sindaco Beatrice Bottoni al suo esordio dall’elezione e la baby Giunta. Commossa la sindaca dei bambini e dei ragazzi ha tenuto il suo primo discorso, incentrato sull’importanza di questa ricorrenza e sulla figura del Milite Ignoto.

Ferruccio Cervoni ha intonato le note del silenzio, poi il coro della Armellini, sotto la guida dei docenti di musica e canto, hanno eseguito l’Inno Nazionale e altri canti a tema. A chiusura della cerimonia l’intervento del sindaco Perciballi che fra l’altro ha rimarcato la forte volontà che c’è stata nell’adottare il Milite ignoto, poi sposata da tutto il Consiglio comunale che lo ha fatto con una delibera lo scorso giugno.

IL MESSAGGIO DEL SINDACO ENZO PERCIBALLI

Carissimi concittadini, autorità civili, militari e religiose, carissimi scolari e docenti, siamo qui riuniti oggi per celebrare la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze armate, istituita nel 1919 e di cui oggi ricorrono 102 anni, per commemorare la vittoria italiana nella Prima guerra mondiale. La Giornata Nazionale entrò ufficialmente in vigore dall’armistizio di Villa Giusti, firmato il 3 novembre 1918, che sancì la resa dell’Impero austro-ungarico all’Italia, e permise al nostro Paese l’annessione di Trento e Trieste.

Cento anni fa, in occasione di questa stessa festa, fu sepolto solennemente a Roma il Milite Ignoto. I suoi resti mortali vennero tumulati nel sacello all’Altare della Patria, il 4 novembre 1921, come simbolo di tutti i soldati morti nel conflitto, tanti dei quali non trovarono nemmeno la consolazione di una tomba. Esso rappresenta il sacrificio a servizio della Patria e del Popolo italiano durante la Prima guerra mondiale.

Oggi la ricorrenza vede orgogliosamente coinvolto il nostro Comune perché, in occasione del centesimo anniversario dell’Ignoto Milite il nostro Consiglio comunale, lo scorso 20 giugno ha approvato all’unanimità una delibera con la quale lo abbiamo adottato per onorare tutti i caduti, come forma di grande rispetto verso i soldati che hanno perso la vita per la nostra libertà, fra cui tantissimi nostri concittadini.

Questa festa rappresenta anche una importante occasione che ci viene data per dire grazie. Non solo ai nostri eroi di ieri, quelli che a prezzo della loro stessa vita hanno costruito quella libertà e quei diritti di cui ogni cittadino italiano oggi può godere. Ma, anche e soprattutto, ai nostri eroi di oggi: alle nostre Forze Armate che, con la loro azione quotidiana, continuano a garantire pace e libertà in Italia e nel mondo; alle nostre Forze dell’Ordine che, con abnegazione e spirito di sacrificio, lavorano costantemente per garantire la nostra sicurezza e la pace sociale.

Il mio augurio sincero, per tutti noi, è che la data del 4 Novembre rappresenti per sempre un armistizio: che sia il deporre le armi della guerra, le armi della violenza fisica e verbale, le armi dell’arroganza e dei soprusi, le armi della fame con cui troppo spesso interi popoli vengono sottomessi, le armi dell’indifferenza verso chi ha bisogno. Che questo possa essere il giorno della pace e della libertà. Viva l’Italia, viva la Repubblica.

Il sindaco Perciballi ha ringraziato la scuola per la significativa partecipazione del preside professor La Montagna, dei docenti e degli scolari, per cui la festa ha rappresentato un alto momento educativo e di collaborazione fra istituzioni per la crescita della collettività.

