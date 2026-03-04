Boville Ernica, Fabrizi punta alla vittoria: “Al centro c’è la collettività”

DI AUGUSTO D’AMBROGIO.

A Boville Ernica la campagna elettorale entra nel vivo senza pause. Il candidato a sindaco della lista Per Boville, Benvenuto Fabrizi, si muove tra piazze e quartieri con l’obiettivo di consolidare il sostegno cittadino e prepararsi alle prossime elezioni.

In esclusiva, Fabrizi ci ha spiegato la strategia della sua campagna:

Domanda: Signor Fabrizi, che clima trova tra i cittadini?

Fabrizi: «L’interesse della comunità è concreto e tangibile. I cittadini sono attratti da un progetto politico che pone la collettività e l’interesse dei cittadini al centro, senza retorica.»

Domanda: Qual è il messaggio chiave della vostra campagna?

Fabrizi: «Siamo convinti di essere sulla strada giusta. La nostra priorità è vincere le elezioni per guidare la città con trasparenza, ascolto e attenzione reale alle esigenze di tutti.»

Domanda: Come intendete coinvolgere ulteriormente la popolazione?

Fabrizi: «Attraverso incontri diretti con cittadini, associazioni e realtà locali. Solo con il dialogo costante si costruiscono soluzioni concrete per il bene comune.»

La sfida elettorale a Boville Ernica si presenta serrata, e la strategia di Fabrizi punta a trasformare l’interesse dei cittadini in un sostegno concreto alle urne. La campagna, intensa e senza soste, evidenzia la volontà di una lista che vuole affermarsi come alternativa credibile e vicina ai bisogni reali della popolazione.

