Boville Ernica, Fabrizi non si ferma: «Una campagna lunga e difficile, ma la città merita risposte»

Di Augusto D’ Ambrogio.

Prosegue senza sosta la campagna elettorale in vista delle amministrative 2026 a Boville Ernica, dove il candidato sindaco Benvenuto Fabrizi, alla guida della lista “Per Boville”, continua il suo percorso tra incontri pubblici, ascolto dei cittadini e presenza costante sul territorio.

Una squadra che il candidato definisce «forte e coesa», impegnata a raccogliere le istanze della popolazione e a dare voce ai bisogni primari della comunità, con particolare attenzione alla dignità delle persone e delle famiglie.

«È una campagna elettorale lunghissima e faticosa — ha dichiarato Fabrizi — ma per il bene della mia città lo faccio ben volentieri, anche a costo di sacrificare lavoro e famiglia». Parole che sottolineano l’impegno personale del candidato e la volontà di portare avanti un progetto amministrativo fondato sulla vicinanza ai cittadini.

Nel suo intervento, Fabrizi ha evidenziato come, a suo giudizio, il paese sia stato trascurato per troppo tempo, alimentando un diffuso senso di insoddisfazione. «La gente chiede trasparenza, chiede dignità, chiede che alcune istanze vengano risolte al più presto», ha aggiunto, indicando tra le priorità la necessità di risposte concrete e tempestive.

La lista “Per Boville” ribadisce dunque una linea politica centrata sulle persone e sulle loro esigenze quotidiane, con l’obiettivo dichiarato di costruire un’amministrazione più attenta, partecipata e capace di intervenire sui problemi reali della comunità.

Con l’avvicinarsi della tornata elettorale, il confronto politico nel paese si intensifica e la campagna elettorale entra sempre più nel vivo.