Boville Ernica – Estate 2024: iniziative per minori e cittadini disabili

L’Amministrazione comunale del sindaco Enzo Perciballi promuove due iniziative estive progettate per supportare le fasce più sensibili della cittadinanza: i minori e i disabili. Pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ente gli avvisi per le adesioni.

COLLEGE ESTIVO MINORI 2024 – GRATUITO

Clicca qui per scaricare il modulo: https://bit.ly/3y8VPMq

Rivolto a bambini dai 6 ai 14 anni (nati negli anni dal 2010 al 2018), questo programma offre una bellissima opportunità, a cento partecipanti per l’intero periodo e cinquanta partecipanti a settimana, di trascorrere una settimana di attività presso il Centro Sportivo Park Club di Frosinone, dal 29 luglio al 9 agosto 2024, dal lunedì al venerdì, dalle 8 e 30 alle 17 e 30. L’iniziativa è dedicata ai nuclei familiari con un ISEE fino a 20mila euro e un patrimonio mobiliare fino a 30mila euro.

La partecipazione è possibile solo per una settimana a bambino. In caso di numero inferiore delle domande verrà data la possibilità del doppio turno ai bambini seguiti dai Servizi Sociali. I costi di ingresso e trasporto sono a carico del Comune, mentre il pranzo sarà al sacco e a carico dei partecipanti.

Le iscrizioni sono aperte dal 23 luglio 2024 al 27 luglio 2024 presso il Servizio Sociale Comunale, o tramite protocollo dell’Ente o via email all’indirizzo s.socialeboville@libero.it , con obbligo di presentazione del certificato medico di buona salute per attività non agonistiche, che è valido per un anno ed è lo stesso che i ragazzi presentano per le attività sportive durante l’anno scolastico.

ACQUAPARK 2024 PER CITTADINI DISABILI

Clicca qui per scaricare il modulo: https://bit.ly/4cR2kmh

Dal 19 al 23 agosto 2024, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18, il Park Club di Frosinone ospiterà l’evento “Acquapark 2024”, completamente gratuito per i cittadini disabili. Le iscrizioni si possono effettuare presso l’Ufficio Servizi Sociali dal lunedì al venerdì o inviando una e-mail a s.socialeboville@libero.it , compilando l’apposito modulo di iscrizione. L’iniziativa è realizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione di volontariato Onlus “Noi Con Voi”.

IL COMMENTO DEGLI AMMINISTRATORI

Il primo cittadino Perciballi, ha espresso il suo entusiasmo: “Questi programmi estivi dimostrano l’impegno continuo dell’Amministrazione comunale verso il benessere dei nostri giovani e dei cittadini con disabilità. È essenziale per noi offrire queste opportunità, non solo come forma di divertimento ma anche per promuovere l’integrazione e il sostegno reciproco”.

L’assessore Angela Venditti ha aggiunto: “Sono particolarmente orgogliosa di questi progetti che dimostrano la nostra attenzione verso chi ha più bisogno. È un impegno che prendiamo molto seriamente, e l’effetto positivo che queste iniziative avranno sui partecipanti sarà la nostra migliore ricompensa”.

Il sindaco ha inoltre dichiarato: “Ci stiamo impegnando a migliorare e arricchire l’offerta delle attività estive per garantire che nessuno sia lasciato indietro. Questi eventi sono un esempio tangibile del nostro impegno a costruire una società più inclusiva e solidale”.

Queste iniziative rappresentano una parte fondamentale degli sforzi del Comune per garantire che ogni cittadino, indipendentemente dalle proprie capacità o situazione economica, possa godere di un’estate ricca e gratificante.

