Boville Ernica, entusiasmo e partecipazione: la Lista “Per Boville” avanza verso la vittoria

BOVILLE ERNICA – Prosegue senza sosta e con un entusiasmo crescente la campagna elettorale della Lista “Per Boville”, che vede come candidato a sindaco Benvenuto Fabrizi, sempre più al centro di un progetto politico fondato sull’ascolto, sulla partecipazione e sulla condivisione con i cittadini.

Gli incontri pubblici si susseguono con ritmo costante e registrano una forte presenza di cittadini, segnale evidente di un territorio vivo, attento e desideroso di essere protagonista delle scelte future. Al centro del programma, fin dall’inizio, c’è proprio la comunità: una politica che parte dal basso, che ascolta le problematiche reali e le trasforma in proposte concrete.

Una campagna elettorale condotta porta a porta, tra le persone, lontana dai proclami e vicina alla quotidianità di Boville Ernica. Un approccio che sta raccogliendo consensi sempre più ampi e che lascia trasparire un clima di fiducia e condivisione.

Fiducia che traspare anche dalle parole del candidato a sindaco Benvenuto Fabrizi, che guarda con ottimismo all’esito delle elezioni amministrative in programma nella primavera 2026.

«I cittadini sono al nostro fianco – dichiara – e saranno loro a portarci alla vittoria. Vogliamo costruire un’amministrazione davvero vicina alle esigenze del territorio, trasparente, aperta e capace di dare risposte concrete».

Un progetto politico solido, condiviso e radicato, promosso da un gruppo coeso e determinato: Martina Bocconi, Anna Verrelli, Andrea Luffarelli, Mino Sordilli, Luana Zili e lo stesso Benvenuto Fabrizi, uniti dall’obiettivo comune di dare a Boville Ernica una guida nuova, partecipata e orientata al futuro.

La sensazione, tra le strade e nelle piazze del paese, è chiara: Boville Ernica ha voglia di cambiamento e la Lista “Per Boville” si candida a essere il motore di questa nuova stagione amministrativa.

