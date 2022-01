Boville Ernica – Emergenza Covid, tornano la solidarietà alimentare e gli aiuti utenze

Emergenza Covid, solidarietà alimentare e utenze domestiche, il Comune ha pubblicato l’avviso con i requisiti per poter accedere agli aiuti. “Il bando resterà aperto fino al 14 febbraio 2022” spiegano il sindaco Enzo Perciballi e l’assessore Anna Verrelli, che illustrano i requisiti necessari, fra cui “residenza nel Comune di Boville Ernica; cittadinanza italiana o di uno Stato UE, oppure permesso o carta di soggiorno; Isee massimo di 11mila euro; la domanda può essere presentata solo da coloro che non hanno effettuato la richiesta nel precedente avviso e va inoltrata preferibilmente via e-mail all’indirizzo: avvisi.boville@gmail.com oppure consegnata a mano presso l’Ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e il sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30. Per un nucleo familiare può effettuare la richiesta un solo componente e una sola volta. Sarà l’ufficio dei Servizi sociali a contattare i cittadini per comunicare l’esito della richiesta. Per ogni beneficiario verranno assegnati buoni spesa per l’acquisto di prodotti alimentari, di prima necessità e farmaceutici che potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio di cui all’elenco pubblicato sul sito del Comune di Boville Ernica. L’ammontare dei buoni spesa per nucleo familiare è il seguente: cento euro per ogni persona da uno a quattro componenti. Da cinque componenti e oltre, 500 euro”.

In merito invece alle utenze domestiche, Perciballi e Verrelli spiegano che “per ogni beneficiario verrà erogato anche un contributo economico diretto a sostegno delle spese sostenute per acqua, luce, gas, Tari, nella misura del 50 per cento del rimborso di una delle bollette (a scelta del richiedente) pagate nel periodo dal primo luglio al 31 dicembre 2021”.

Il bando e i moduli sono reperibili sul sito internet istituzionale del Comune di Boville Ernica al seguente indirizzo: https://www.comune.boville-ernica.fr.it/c060014/po/mostra_news.php?id=920&area=H

COMUNICATO STAMPA