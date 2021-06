Boville Ernica, eliminazione barriere architettoniche, il comune lavora al piano

Il sindaco Perciballi: strumento strategico per favorire l’accesso dei diversamente abili agli spazi pubblici, agli immobili comunali e a quelli privati aperti al pubblico.

Il Comune di Boville Ernica presta attenzione alle esigenze dei diversamente abili. Infatti, sta lavorando al Piano di abbattimento delle barriere architettoniche. “Nel frattempo – spiega il sindaco Enzo Perciballi – in attesa della definitiva redazione dell’importante strumento, stiamo già provvedendo a rimuovere gli ostacoli in tutte le situazioni in cui interveniamo con manutenzioni o ristrutturazioni. Come nel recente caso dell’adeguamento antincendio della scuola primaria Di Cosimo”.

“Dopo una prima fase – entra nel merito il primo cittadino – che riguarda la ricognizione degli immobili e delle strutture, passeremo alla progettazione, con l’individuazione delle possibili soluzioni, e alla programmazione degli interventi”.

Ma l’aspetto da evidenziare, secondo il sindaco, riguarda le modalità in cui verrà realizzato: “Il documento scaturirà da un percorso condiviso con i cittadini e con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità, così da conoscere appieno le esigenze dei reali utilizzatori delle strutture. Abbattere le barriere architettoniche significa essere nella condizione di poter offrire servizi numericamente maggiori alle persone fragili, ma soprattutto migliorare la qualità stessa dei servizi che la pubblica amministrazione può prestare. Perché abbattere gli ostacoli di accesso alle strutture, oltre che ai disabili, significa tendere una mano anche alla popolazione più anziana del nostro territorio, sempre più numerosa”.

“È stato avviato l’iter burocratico – conclude il sindaco – poi si passerà all’assegnazione dell’incarico per la stesura vera e propria del piano, grazie al quale migliorare la vita dei nostri concittadini”.

