Boville Ernica, eliminata la perdita che rischiava di danneggiare la chiesa

Santo Stefano, risistemati anche i sampietrini temporaneamente rimossi per motivi di sicurezza durante i lavori sulla conduttura idricaUna perdita lungo la conduttura idrica sotto strada, nel lato sinistro della chiesa di Santo Stefano, stava provocando infiltrazioni d’acqua che rischiavano di danneggiare le preziose opere d’arte all’interno di uno dei più antichi e importanti luoghi di culto a Boville Ernica.“Il problema è stato definitivamente risolto grazie alla fattiva collaborazione con il gestore idrico” spiegano il sindaco Enzo Perciballi, il vicesindaco con delega all’Urbanistica e ai Lavori pubblici, Benvenuto Fabrizi e il consigliere delegato alle manutenzioni Giacomo Iozzi. Che aggiungono: “Abbiamo finalmente messo fine a una situazione che durava da un po’ di tempo a causa della difficoltà nell’individuare il punto preciso in cui si verificava la perdita. Ora possiamo dire di essere riusciti a proteggere i tesori artistici conservati nella chiesa di Santo Stefano, una delle più antiche e belle di Boville: è stata eretta verso l’anno Mille ed è l’unica con pianta a croce greca”.“Durante gli interventi per la definitiva sistemazione della tubatura – spiegano ancora gli amministratori – la ditta, per garantire la sicurezza dei passanti al di fuori degli orari di lavoro, aveva provveduto a posare provvisoriamente dell’asfalto. Dopo la riparazione anche i sampietrini sono tornati al loro posto. Ci scusiamo con i cittadini per gli eventuali disagi subìti”.

comunicato stampa