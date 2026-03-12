BOVILLE ERNICA, DOMENICA LA FESTA DEL PATRONO SAN PIETRO ISPANO

La Parrocchia di San Michele Arcangelo, in collaborazione con il Comune di Boville Ernica, rende noto il programma dei festeggiamenti religiosi in onore di San Pietro Ispano, patrono del paese, che si svolgeranno nel mese di marzo 2026. Un appuntamento profondamente radicato nella tradizione religiosa e popolare della comunità bovillense, che ogni anno rinnova con devozione il legame con il proprio santo protettore.

Il percorso di preparazione alla festa patronale si aprirà con il triduo di preghiera, che inizierà mercoledì 11 marzo alle ore 17.00 con la solenne esposizione del busto del Santo, seguita dai Vespri e, alle 17.30, dalla Santa Messa.

Il programma proseguirà giovedì 12 marzo, quando alle ore 16.30 è prevista l’Adorazione eucaristica, seguita dalla Santa Messa alle ore 17.30.

Venerdì 13 marzo, invece, la comunità si ritroverà per la Via Crucis alle ore 16.45, alla quale seguirà la Santa Messa delle ore 17.30.

Il sabato 14 marzo, vigilia della festa, sono in programma i Vespri alle ore 17.00 e la Santa Messa alle ore 17.30.

Il momento centrale delle celebrazioni sarà domenica 15 marzo, giornata dedicata solennemente al patrono San Pietro Ispano. In mattinata si terrà la tradizionale fiera, mentre le celebrazioni religiose inizieranno con la Santa Messa alle ore 8.00 e alle ore 9.30.

Alle ore 11.00 sarà celebrata la Santa Messa solenne presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Santo Marcianò. Al termine della funzione religiosa si svolgerà la processione con la reliquia insigne di San Pietro, accompagnata dalla banda “Aurora”, che attraverserà le vie del paese. Al rientro della processione è previsto il tradizionale omaggio pirotecnico.

Ad arricchire l’atmosfera della festa contribuiranno inoltre le luminarie curate dalla ditta “Scifelli Luminarie” e i fuochi pirotecnici della “Pirotecnica Campoli”, elementi che da sempre accompagnano le celebrazioni patronali e rappresentano un segno di partecipazione e di festa per l’intera comunità.

«La festa di San Pietro Ispano rappresenta per Boville Ernica un momento di profonda spiritualità e di unità comunitaria» dichiara il parroco don Giovanni Ferrarelli. «Invito tutti i fedeli e i cittadini a partecipare al triduo di preparazione e alla solenne celebrazione del 15 marzo, affinché attraverso la preghiera e la devozione al nostro patrono possiamo riscoprire il valore della fraternità e della speranza».

Le celebrazioni in onore di San Pietro Ispano continuano a rappresentare uno dei momenti più significativi della vita religiosa e sociale del paese, richiamando ogni anno numerosi fedeli e visitatori e confermando il forte legame della comunità con la propria storia e le proprie tradizioni.