Boville Ernica – DMO Terre dell’Olio dei Papi: delucidazioni su le pillole di “Grande Chi”

Le parole della dott.ssa Bocconi dopo il convegno di ieri mattina che si e’ tenuto presso della biblioteca comunale di Boville Ernica, tutte le domande e delucidazioni su le pillole di “Grande Chi”. L’imminente partenza del progetto della DMO Terre dell’Olio dei Papi ieri a Boville Ernica. Un primo incontro divulgativo per spiegare alla cittadinanza, ai produttori, liberi professionisti ed associazioni che operano nel settore turistico e quelle che saranno le potenzialità della DMO e le modalità di adesione. Altri incontri saranno programmati nelle prossime settimane in tutti i comuni emergenti alla DMO in modo di far conoscere il più possibile la natura del progetto.

“Grande Chi”