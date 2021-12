Boville Ernica – Diversamente abili per la prima volta al circo

Il sindaco Perciballi e l’assessore Verrelli plaudono all’iniziativa dell’associazione Noi Con Voi che ha visto il sostegno del Comune

L’Amministrazione comunale, sempre vicina alle persone svantaggiate, ha patrocinato l’iniziativa dell’associazione Noi Con Voi: un pomeriggio al circo con una ventina di persone diversamente abili. “Per molti di loro si è trattato della prima esperienze ed hanno vissuto emozioni bellissime” il commento del sindaco Enzo Perciballi e dell’assessore ai Servizi sociali Anna Verrelli.

“Nei giorni scorsi – spiegano i due amministratori – l’associazione Noi Con Voi della presidente Anna Mastrantoni, si è resa protagonista di una bellissima iniziativa che, come Comune, abbiamo avuto l’orgoglio e il piacere di sostenere. Una ventina di persone diversamente abili, insieme agli accompagnatori e all’assistente sociale del Comune, si sono recati a Roma per assistere allo spettacolo del circo Rony Roller con grandi professionisti del mondo circense, giocolieri, ballerine ma anche tanti animali da circo come tigri, orsi, leoni, elefanti, pinguini e un clown che ha coinvolto anche il pubblico. È stato bello leggere nei loro sguardi l’emozione e il coinvolgimento, soprattutto per molti di loro che prima non erano mai stati al circo”.

“L’associazione Noi Con Voi – concludono gli amministratori – da circa venti anni opera nel sociale sul nostro territorio, prendendosi cura delle persone diversamente abili con la presidente Anna Mastrantoni e i tanti volontari che, immancabilmente, li accompagnano, li sostengono e li accudiscono. Ecco perché non potranno mai mancare la vicinanza e i ringraziamenti di questa Amministrazione”.

COMUNICATO STAMPA