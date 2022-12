Boville Ernica – Distribuzione kit differenziata

Dalle ore 7:00 alle ore 11:00, chi non lo ha ancora fatto, potrà ritirare buste e calendari a Colle Piscioso e a Madonna delle Grazie. Personale della società che gestisce la raccolta sarà presente vicino alle chiese delle due frazioni. Il 17 dicembre ultimo appuntamento a Monte Di Fico

Raccolta differenziata, continua senza sosta l’impegno dell’Amministrazione comunale del sindaco Enzo Perciballi, di concerto con la società che gestisce il trattamento dei rifiuti, per la capillare distribuzione dei nuovi calendari e dei kit agli utenti su tutto il territorio comunale. Domani, sabato 10 dicembre 2022, sono ben due le postazioni in programma, che saranno operative dalle ore 7:00 alle ore 10:00. Una sarà presente a Madonna delle Grazie e una a Colle Piscioso, entrambi nelle vicinanze delle rispettive chiede delle due frazioni.

“Chi non lo avesse ancora fatto – spiegano il primo cittadino Perciballi e il delegato all’Ambiente Luigi Onorati – potrà ancora ritirare il materiale necessario per il corretto conferimento dei rifiuti differenziati. Per venire incontro a tutti abbiamo previsto numerosi appuntamenti a cui la cittadinanza finora ha risposto molto bene. I kit, infatti, sono stati già distribuiti il 29 ottobre nel centro storico, il 5 novembre in piazza Santa Liberata, il 12 novembre in piazza Scrima, il 19 novembre davanti alla scuola di Casavitola, il 26 novembre ei pressi del bar Chiappini e, lo scorso 3 dicembre, in piazza San Lucio. Oltre ai due appuntamenti di domani ne è stato programmato un ultimo a Monte di Fico per coprire la restante parte del territorio. Invitiamo tutti i cittadini che ancora non lo avessero fatto a raggiungere le postazioni programmate”.

COMUNICATO STAMPA